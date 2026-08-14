Tuttosport riporta: "Laurienté potrebbe essere il nome giusto per l'esterno che manca a Grosso"
Il giocatore neroverde può riabbracciare il tecnico delle ultime stagioni
Tra i profili seguiti con maggiore attenzione dalla Fiorentina per completare il reparto avanzato, il nome di Armand Laurienté continua a guadagnare posizioni. L'esterno offensivo francese del Sassuolo rappresenta la soluzione ideale per regalare a mister Fabio Grosso imprevedibilità, salto dell'uomo e strappi decisivi sulla corsia esterna.
Dopo aver già incrociato le proprie strade in neroverde, Grosso conosce benissimo le qualità del classe '98 e lo considera il tassello ideale per alzare la qualità e le alternative dell'attacco viola. L'operazione con il Sassuolo resta una delle piste più calde per le battute finali del calciomercato gigliato, con la dirigenza al lavoro per regalare al tecnico il rinforzo richiesto.