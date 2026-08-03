Tuttosport riporta: "La Lazio preferisce Fabbian a Brescianini, si lavora per il suo arrivo"
I due giocatori sono nel mirino dei biancocelesti
A cura di Redazione Labaroviola
03 agosto 2026 14:05
Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, la dirigenza della Lazio è ancora attivamente alla ricerca di un centravanti. Se nelle battute iniziali del calciomercato il nome più caldo sembrava essere quello del viola Roberto Piccoli, ora i radar del club biancoceleste si sono orientati su Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà del Sassuolo.
Per quanto riguarda invece il rafforzamento della linea mediana, il profilo in cima alla lista di mister Gattuso rimane Giovanni Fabbian. Il centrocampista ex Bologna, attualmente in uscita dalla Fiorentina, avrebbe infatti definitivamente sorpassato Marco Brescianini nelle preferenze del tecnico.