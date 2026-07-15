Tuttosport riporta: "Joao Mario ha dato priorità alla Fiorentina, entro una settimana si chiude"

Il terzino portoghese ha dato priorità alla Fiorentina

La Fiorentina resta in forte corsa per Joao Mario. Secondo quanto riferito da Tuttosport, la società viola sta lavorando per raggiungere l'intesa finanziaria con gli agenti del centrocampista portoghese, il quale ha deciso di scartare le proposte di Sassuolo e Bologna pur di dare la precedenza assoluta al club toscano.

Le cifre dell'operazione. La testata giornalistica sottolinea che la trattativa potrebbe sbloccarsi definitivamente entro la prossima settimana. La formula studiata prevede un prestito annuale con un ingaggio leggermente inferiore ai due milioni di euro, a cui si aggiungerà un diritto di riscatto a favore dei viola stabilito intorno agli otto milioni. Un dettaglio importante: l'eventuale innesto di Jimenez non andrebbe a precludere l'acquisto del calciatore portoghese.