TuttoSport riporta: "Il Napoli è su Favasuli, i partenopei cercano l'anticipo sui concorrenti"

Favasuli potrebbe andare in azzurro da Allegri

Il Napoli si è interessato ultimamente a Favasuli per la fascia. Il giocatore, cresciuto a Firenze, ha attirato l'interesse anche di Cagliari, Atalanta e Torino, ma i viola hanno il 50% sulla rivendita e quindi potrebbe riprenderlo a metà prezzo. Il Napoli si sta muovendo in anticipo per dare ad Allegri un vice Di Lorenzo per la fascia dopo la grande annata a Catanzaro.