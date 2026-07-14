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TuttoSport riporta: "Il Napoli è su Favasuli, i partenopei cercano l'anticipo sui concorrenti"

Favasuli potrebbe andare in azzurro da Allegri

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2026 14:26
TuttoSport riporta: "Il Napoli è su Favasuli, i partenopei cercano l'anticipo sui concorrenti" -
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Il Napoli si è interessato ultimamente a Favasuli per la fascia. Il giocatore, cresciuto a Firenze, ha attirato l'interesse anche di Cagliari, Atalanta e Torino, ma i viola hanno il 50% sulla rivendita e quindi potrebbe riprenderlo a metà prezzo. Il Napoli si sta muovendo in anticipo per dare ad Allegri un vice Di Lorenzo per la fascia dopo la grande annata a Catanzaro.

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