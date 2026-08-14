Tuttosport riporta: "Fortini è l'obiettivo numero uno del Torino, ma la trattativa non decolla"

I granata non hanno offerto quanto vuole la Fiorentina per il terzino

Il Torino continua a muoversi con decisione sul mercato degli esterni e ha messo da tempo nel mirino Niccolò Fortini. Il jolly classe 2006 della Fiorentina rappresenta la priorità principale per la corsia granata, soprattutto in caso di addio di Alessio Cacciamani. Profilo di grande prospettiva e spiccata flessibilità tattica, Fortini si distingue per la capacità di agire con disinvoltura su entrambe le fasce: dopo essersi messo in mostra in Serie B con la Juve Stabia (26 presenze, 2 gol e 4 assist), nell'ultima stagione in maglia viola ha raccolto 16 apparizioni in campionato.

A complicare i piani del club di Commisso c'è una trattativa per il rinnovo di contratto in fase di stallo: l'attuale accordo scadrà nel 2027 e i dialoghi per il prolungamento non hanno ancora trovato un punto d'incontro.

Il Torino ha già allacciato i contatti con la dirigenza gigliata proponendo un investimento da circa 5 milioni di euro. La risposta della Fiorentina, tuttavia, è stata perentoria: la valutazione del proprio canterano è di almeno 10 milioni di euro, con la società disposta anche a correre il rischio di portarlo a scadenza pur di non svenderlo. Nonostante un divario economico ancora marcato, i granata mantengono accesi i riflettori sulla trattativa, confidando in un ammorbidimento delle pretese viola a ridosso del gong finale del mercato.