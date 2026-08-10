Tuttosport riporta: "Accordo totale per Favasuli al Napoli, 4 milioni andranno alla Fiorentina"

Il terzino ha l'accordo coi partenopei e andrà da Allegri

Il mercato in entrata del Napoli sta finalmente per accendersi. Come sottolinea Tuttosport, il direttore sportivo Giovanni Manna ha seguito alla lettera la linea strategica imposta dal presidente Aurelio De Laurentiis: cedere prima di poter affondare i colpi in entrata.

A sbloccare le operazioni operative sono le cessioni ormai in dirittura d'arrivo di Romelu Lukaku al Fenerbahce e di Noa Lang all'Ajax, i cui addii garantiscono le risorse necessarie per far decollare la campagna acquisti azzurra.

Il primo tassello in arrivo riguarda la corsia di destra. Nelle prossime ore è infatti programmato un incontro con il procuratore Mario Giuffredi per definire il trasferimento di Costantino Favasuli dal Catanzaro. L'operazione si attesterà sui 8 milioni di euro complessivi (con il 50% della cifra destinato alle casse della Fiorentina) e per il terzino è pronto un contratto quinquennale.