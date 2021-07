Tuttosport, Ribery il sogno della Sampdoria: arriverà se accetta ingaggio da 1 milione più bonus

Franck Ribery ha detto addio alla Fiorentina ma il futuro del campione francese potrebbe essere ancora in Italia, in Serie A. Tuttosport scrive che è un sogno per la Sampdoria. Se accetterà un ingaggio di un milione più bonus allora può arrivare. Negli ultimi due anni in viola ha guadagnato 4 milioni. Servirebbe una sostanziosa riduzione dello stipendio per l’approdo in blucerchiato.

