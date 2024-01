Italiano resterà a Firenze la prossima stagione? Ha il contratto in scadenza, però la Fiorentina può esercitare l’opzione per il rinnovo a suo favore, un jolly importante su cui può contare Commisso e gli permetterebbe di tenere il boccino in mano nel caso in cui arrivassero offerte per il suo allenatore. Lo scrive Tuttosport.

