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Tuttosport, Pioli torna in un campo a lui nefasto, con l'Inter questa partita segnò il crollo totale

Stefano Pioli ritorna a Crotone. Questo pomeriggio, la Fiorentina scenderà in campo allo “Scida”, campo fatale per il tecnico parmense quando l’anno scorso sedeva sulla panchina dell’Inter. Adesso per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 ottobre 2017 11:17
Tuttosport, Pioli torna in un campo a lui nefasto, con l'Inter questa partita segnò il crollo totale - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
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Stefano Pioli ritorna a Crotone. Questo pomeriggio, la Fiorentina scenderà in campo allo “Scida”, campo fatale per il tecnico parmense quando l’anno scorso sedeva sulla panchina dell’Inter. Adesso però è tutto diverso con i viola che arrivano da tre successi di fila in campionato. Così Tuttosport questa mattina.

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