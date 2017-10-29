Tuttosport, Pioli torna in un campo a lui nefasto, con l'Inter questa partita segnò il crollo totale
Stefano Pioli ritorna a Crotone. Questo pomeriggio, la Fiorentina scenderà in campo allo “Scida”, campo fatale per il tecnico parmense quando l’anno scorso sedeva sulla panchina dell’Inter. Adesso per...
A cura di Redazione Labaroviola
29 ottobre 2017 11:17
Stefano Pioli ritorna a Crotone. Questo pomeriggio, la Fiorentina scenderà in campo allo “Scida”, campo fatale per il tecnico parmense quando l’anno scorso sedeva sulla panchina dell’Inter. Adesso però è tutto diverso con i viola che arrivano da tre successi di fila in campionato. Così Tuttosport questa mattina.