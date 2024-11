Tuttosport: “Parisi in pole per il ruolo di vice Theo al Milan. Operazione possibile in prestito”

Dalla stagione 2021-22 si sono visti Ballo-Touré (oggi retrocesso ad allenarsi con Milan Futuro), poi ha cercato di adattarsi Florenzi, quindi sono stati provati i giovani Bartesaghi e Jimenez, mentre a gennaio 2024 è arrivato Terracciano, utilizzato però pochissimo (10 presenze per 483 minuti).

Per questo motivo a inizio anno la società ha intenzione di tornare sul mercato per cercare l’uomo giusto. A Fonseca verrà probabilmente preso un centrocampista – Belahyane del Verona il preferito con Frendrup (Genoa) e Cardozo (Betis) sul taccuino-, ma anche un altro terzino sinistro. Il nome in prima fila per gennaio è quello di Fabiano Parisi. Il 24enne è chiuso alla Fiorentina, dove è la terza scelta di Palladino dietro a Gosens e Biraghi. Ovviamente anche al Milan non sarebbe un titolare, ma permetterebbe a Fonseca di avere un elemento indubbiamente di maggiore valore. Un accordo per un’operazione in prestito, oggi, non sembra impossibile da trovare. Parisi potrebbe essere un obiettivo anche per l’estate qualora arrivasse il rinnovo di Theo Hernandez. Lo scrive Tuttosport.