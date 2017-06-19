Tuttosport: oggi l'Inter può chiudere per Borja Valero, a breve l'incontro tra l'agente e Corvino. L'offerta...
L'attuale offerta dei nerazzurri è di 5 milioni, ma non da escludere che possa salire fino a 7
A cura di Redazione Labaroviola
19 giugno 2017 12:25
Stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna di Tuttosport pare che la giornata di oggi possa essere decisiva per il passaggio di Borja Valero all'Inter. Infatti, secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano, sembra l'agente del centrocampista, Alejandro Camano, sia intenzionato ad incontrare Pantaleo Corvino, al fine di presentare l'offerta dell'Inter che da una base di 5 milioni di euro potrebbe salire fino a 7.