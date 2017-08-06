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Tuttosport: il Napoli può arrivare a 40 milioni per Chiesa, muro Fiorentina

Secondo quanto riporta Tuttosport, il Napoli può arrivare ad offrire fino a 40 milioni di euro per arrivare a Federico Chiesa. Una cifra facilmente spendibile dal club azzurro, che fino ad oggi non si...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 agosto 2017 10:10
Tuttosport: il Napoli può arrivare a 40 milioni per Chiesa, muro Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riporta Tuttosport, il Napoli può arrivare ad offrire fino a 40 milioni di euro per arrivare a Federico Chiesa. Una cifra facilmente spendibile dal club azzurro, che fino ad oggi non si è svenato sul mercato. Dall'altra parte, però, c'è il muro deciso da parte della Fiorentina.

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