Tuttosport, Morata, destino legato a quello di Vlahovic: la Juve prepara l’assalto al serbo

Non è ancora tempo di affondi ma la Juventus lavora già all’attacco del futuro. Quello delle punte è un puzzle completo al 75% anche nel 2022. La tessera ancora in dubbio è quella di Morata attuale titolare della maglia, è soltanto in prestito all’Atletico Madrid. E sul mercato il suo divorzio con la Fiorentina è stato ufficializzato da Rocco Commisso nei prossimi mesi ci sarà anche un Dusan Vlahovic.

Alla Continassa si sono iscritti alla corsa per Vlahovic e un tentativo in estate lo faranno. Tanto che negli ambienti serbi continuano ad indicare la Juve in pole position. Non si può escludere un blitz invernale di Liverpool o Manchester City. Da un’asta inglese potrebbe ottenere più di 60 milioni. L’impressione è che l’evoluzione del caso Vlahovic sarà decisiva anche per Morata. Lo scrive Tuttosport.

