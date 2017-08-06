Labaro Viola

Tuttosport: dopo il mercato la Fiorentina vale il 30% in meno. Da 167 milioni a 119...

Sulle pagine di Tuttosport, nell'edizione odierna, si trova un'analisi sul valore attuale dei club di serie A allo stato dell'arte, con il mercato ancora in corso. La Fiorentina, in questo momento, va...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 agosto 2017 11:14
Tuttosport: dopo il mercato la Fiorentina vale il 30% in meno. Da 167 milioni a 119... - Andrea Della Valle;Diego Della Valle
Andrea Della Valle;Diego Della Valle
News
Fiorentina
Mercato
Tuttosport
Condividi

Sulle pagine di Tuttosport, nell'edizione odierna, si trova un'analisi sul valore attuale dei club di serie A allo stato dell'arte, con il mercato ancora in corso. La Fiorentina, in questo momento, vale il 30% in meno: i viola avevano un valore di 167.58 milioni, adesso, dopo le cessioni illustri, il club gigliato vale 119,28 milioni.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok