Tuttosport: dopo il mercato la Fiorentina vale il 30% in meno. Da 167 milioni a 119...
Sulle pagine di Tuttosport, nell'edizione odierna, si trova un'analisi sul valore attuale dei club di serie A allo stato dell'arte, con il mercato ancora in corso. La Fiorentina, in questo momento, va...
A cura di Redazione Labaroviola
06 agosto 2017 11:14
Sulle pagine di Tuttosport, nell'edizione odierna, si trova un'analisi sul valore attuale dei club di serie A allo stato dell'arte, con il mercato ancora in corso. La Fiorentina, in questo momento, vale il 30% in meno: i viola avevano un valore di 167.58 milioni, adesso, dopo le cessioni illustri, il club gigliato vale 119,28 milioni.