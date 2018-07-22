Tuttosport: Marko Pjaca vuole la Fiorentina, ma la Sampdoria non molla la presa
Sampdoria e Fiorentina sono interessate all'acquisto di Marko Pjaca che può lasciare Torino a titolo definitivo con clausola di recompra in favore della Juve.Il calciatore croato preferirebbe la desti...
A cura di Redazione Labaroviola
22 luglio 2018 13:06
Sampdoria e Fiorentina sono interessate all'acquisto di Marko Pjaca che può lasciare Torino a titolo definitivo con clausola di recompra in favore della Juve.
Il calciatore croato preferirebbe la destinazione viola rispetto alla Samp, che ieri ha mosso passi decisi verso l'ex Dinamo Zagabria con l'incontro tra il ds blucerchiato Walter Sabatini e la dirigenza della Juve a Palazzo Parigi.
Fonte: Tuttosport