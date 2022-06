Tuttosport, Mandragora, Juve-Fiorentina hanno l’accordo ma il Torino ci prova ancora 

Rolando Mandragora ha ancora tanta voglia di Toro. Nonostante l’inserimento della Fiorentina: Commisso e Barone hanno già trovato un’intesa di massima con la Juventus sul piano economico, ma i viola devono ancora trovare la chiave di volta per convincere Mandragora. Affascinato dalla prospettiva di giocare in Europa, ma anche riconoscente nei confronti del Toro, che Rolando vuole aspettare fino all’ultimo.

Oggi, non a caso, l’agente incontrerà Davide Vagnati a Milano, con l’obiettivo di capire fino a che punto i granata sono disposti a spingere per trattenere il centrocampista di Scampia. Il tetto che accontenterebbe la Juventus è fissato: la necessità di Federico Cherubini è quella di ricevere un’offerta non inferiore a 10 milioni e mezzo, soglia limite per evitare lo spauracchio della minusvalenza. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, FUTURO IN SPAGNA PER CALLEJON? DUELLO TRA ESPANYOL E GETAFE PER L’ESTERNO SVINCOLATO DALLA FIORENTINA