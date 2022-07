Tuttosport, Mandragora firma con la Fiorentina: pronto quadriennale con opzione a 1,5 milioni

Al rimpianto del Torino fa da contraltare il sorriso della Fiorentina che chiude per Rolandro Mandragora. A sua volta emotivamente rivolto a un sofferto distacco dall’ambiente granata ma pure alla gioia per la prospettiva di abbracciare i colori viola. Bene partire dalla coda, da quanto successo ieri, prima di scivolare indietro di qualche tempo per capire come si sia arrivati all’epilogo. Mandragora, che attende soltanto di sostenere le visite mediche con la Fiorentina tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, ha trovato un’intesa con Daniele Pradé, direttore sportivo del club di Rocco Commisso e già dirigente del centrocampista a Udine, per un contratto di 4 anni più opzione per un quinto a 1,5 milioni netti a stagione più bonus.

Con la Juve l’accordo per il cartellino era già stato trovato a circa 10 milioni, che saranno scalati dal rateo di 40 che i bianconeri devono corrispondere ai toscani per Chiesa e Vlahovic. La soluzione è più che gradita a un calciatore che vuole giocare le Coppe e che con la Fiorentina disputerà la Conference. Primo passaggio per una squadra che punta a radicarsi in Europa e che, grazie agli investimenti di Commisso – tra i pochi patron che ai prestiti sotto varie forme preferisce i pagamenti cash -, sta lavorando con profitto per stabilizzarsi nelle prime sette della classifica. Lo scrive Tuttosport.

