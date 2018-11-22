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Tuttosport, l'Inter vuole Benassi a gennaio, offerta alla Fiorentina superiore ai 20 milioni

Già a Torino aveva fatto molto bene, ma senza dubbio è a Firenze che Marco Benassi sembra aver trovato la sua dimensione ideale. Se in maglia granata aveva peccato spesso di incostanza, con la Fiorent...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 novembre 2018 14:48
Tuttosport, l'Inter vuole Benassi a gennaio, offerta alla Fiorentina superiore ai 20 milioni - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Già a Torino aveva fatto molto bene, ma senza dubbio è a Firenze che Marco Benassi sembra aver trovato la sua dimensione ideale. Se in maglia granata aveva peccato spesso di incostanza, con la Fiorentina il ragazzo classe 1994 sta davvero dimostrando di essere uno dei prospetti più interessanti del nostro campionato, con il vizio mai dimenticato del gol.

Il suo trascorso nelle giovanili dell’Inter, a questo punto non può che avvicinarlo proprio alle sirene nerazzurre, che nella prossima stagione andranno in cerca di giovani cresciuti nel proprio vivaio per ottemperare alle norme Uefa in termini di lista europea. Come riferito sulle pagine odierne di Tuttosport, Ausilio continua a tenerlo d’occhio sul suo taccuino. A Firenze, infatti, sta mettendo in chiaro che in un organico come quello dell’Inter ci può stare eccome, ma da non sottovalutare il prezzo fissato dalla Fiorentina che lo valuta una ventina di milioni.

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