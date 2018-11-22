Tuttosport, l'Inter vuole Benassi a gennaio, offerta alla Fiorentina superiore ai 20 milioni

Già a Torino aveva fatto molto bene, ma senza dubbio è a Firenze che Marco Benassi sembra aver trovato la sua dimensione ideale. Se in maglia granata aveva peccato spesso di incostanza, con la Fiorent...

A cura di Redazione Labaroviola 22 novembre 2018 14:48

Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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