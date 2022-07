Tuttosport, l’Inter è su Milenkovic, ma la Fiorentina ha alzato la richiesta a 20 milioni 

L’intenzione dell’Inter – al netto di novità da Parigi su Skriniar – è quella di regalare a Simone Inzaghi un centrale di piede destro e il preferito, ormai lo sanno anche i sassi, è Nikola Milenkovic su cui tira aria di un altro duello con la Juve per la gioia della Fiorentina che – non a caso – dai 15 milioni preventivati, ha alzato la sua richiesta a 20. L’Inter, in questo momento, sull’argomento è in surplace perché in teoria ci sarebbe da sostituire Andrea Ranocchia e Milenkovic sarebbe un titolare aggiunto come provano i costi dell’operazione. Lo scrive Tuttosport.

