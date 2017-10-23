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Tuttosport, la vittoria è arrivata grazie alla supremazia a centrocampo. Fiorentina mai in difficoltà

Come riporta questa mattina Tuttosport, la squadra di Pioli non ha rischiato nulla e non si è dannata l’anima più di tanto per sbloccare la gara nel corso del primo tempo. I viola, consapevoli del mag...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 ottobre 2017 10:25
Tuttosport, la vittoria è arrivata grazie alla supremazia a centrocampo. Fiorentina mai in difficoltà -
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Come riporta questa mattina Tuttosport, la squadra di Pioli non ha rischiato nulla e non si è dannata l’anima più di tanto per sbloccare la gara nel corso del primo tempo. I viola, consapevoli del maggiore tasso tecnico, hanno atteso di poter far pendere il piatto della bilancia a proprio favore, e così è stato. Il centrocampo è stata la zona nevralgica della vittoria gigliata, con gli uomini vestiti d’azzurro che hanno sovrastato i padroni di casa in lungo e in largo. Nella ripresa Babacar ha dato lo sprint necessario per terminare quanto iniziato nella prima frazione di gara.

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