Tuttosport, la vittoria è arrivata grazie alla supremazia a centrocampo. Fiorentina mai in difficoltà

Come riporta questa mattina Tuttosport, la squadra di Pioli non ha rischiato nulla e non si è dannata l’anima più di tanto per sbloccare la gara nel corso del primo tempo. I viola, consapevoli del mag...

Come riporta questa mattina Tuttosport, la squadra di Pioli non ha rischiato nulla e non si è dannata l’anima più di tanto per sbloccare la gara nel corso del primo tempo. I viola, consapevoli del maggiore tasso tecnico, hanno atteso di poter far pendere il piatto della bilancia a proprio favore, e così è stato. Il centrocampo è stata la zona nevralgica della vittoria gigliata, con gli uomini vestiti d’azzurro che hanno sovrastato i padroni di casa in lungo e in largo. Nella ripresa Babacar ha dato lo sprint necessario per terminare quanto iniziato nella prima frazione di gara.