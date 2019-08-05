Tuttosport, la Lazio è a caccia di una punta. Potrebbe entrare in ballo Simeone però su di lui...
Secondo Tuttosport, il mister laziale Simone Inzaghi ha chiesto un altro attaccante. La Fiorentina ha messo sul mercato Giovanni Simeone che quindi potrebbe entrare in ballo per i biancocelesti. L'arg...
A cura di Redazione Labaroviola
05 agosto 2019 12:32
Secondo Tuttosport, il mister laziale Simone Inzaghi ha chiesto un altro attaccante. La Fiorentina ha messo sul mercato Giovanni Simeone che quindi potrebbe entrare in ballo per i biancocelesti. L'argentino però piace anche al Cagliari che lo monitora così come Defrel della Roma. Il Cholito sembra però più attratto dalla Lazio rispetto che dai sardi.