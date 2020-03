Stando a quanto filtra dalla Spagna, c’è un giocatore che nelle ultime settimane ha attirato più di altri le attenzioni juventine. Si tratta di Ferran Torres, 20 anni, ala destra del Valencia. Il classe 2000 è uno dei gioiellini della formazione bianconera: 5 gol e 6 assist tra campionato e Coppe. Tanto che nei salotti iberici si parla di una sua quasi imminente promozione nella Nazionale maggiore.

La Juventus tiene d’occhio l’attaccante esterno del Valencia per almeno due motivi: oltre a convincere dal punto di vista tecnico e anagrafico, la sua situazione contrattuale è molto più che interessante. Ferran Torres ha il contratto che scade nel 2021 e per il momento non sembra intenzionato a rinnovarlo.

Non dovesse cambiare idea, il Valencia il prossimo luglio si troverà praticamente costretto a cederlo per evitare il rischio di perderlo a parametro zero nel 2021. La Juventus monitora i boatos spagnoli, pronta nel caso a farsi sotto. Ovviamente, trattandosi di uno dei migliori 2000 della Liga, sul valenciano sono vigili anche Barcellona, Real Madrid e Atletico.

C’è anche chi dice che Ferran Torres abbia qualcosa di Federico Chiesa. La sensazione, infatti, è che l’ala del Valencia possa diventare la classica opportunità alternativa al 22enne attaccante della Fiorentina già inseguito lo scorso luglio. Il figlio d’arte, oltre che dal punto di vista tecnico, intriga per il passaporto italiano. Alla Continassa vorrebbero aumentare lo zoccolo duro azzurro all’interno dello spogliatoio e Chiesa e Tonali restano i primi nomi della lista “Made in Italy”. Questo è quanto scrive questa mattina Tuttosport.