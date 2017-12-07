Tuttosport: la Juventus ha messo gli occhi su Chiesa, ma la concorrenza resta molto agguerrita

Federico Chiesa, sebbene abbia da poco rinnovato il contratto che lo lega alla Fiorentina, resta un obiettivo di mercato di molte squadre. Sono infatti molti i club, sia in Italia che all'estero, che...

Federico Chiesa, sebbene abbia da poco rinnovato il contratto che lo lega alla Fiorentina, resta un obiettivo di mercato di molte squadre. Sono infatti molti i club, sia in Italia che all'estero, che hanno manifestato vivo interesse per il laterale offensivo di proprietà della Fiorentina.

Ad oggi, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna di Tuttosport, pare che anche la Juventus sia intenzionata a muoversi per assicurarsi le prestazione del figlio d'arte, sulla scia di altri affari conclusi in passato tra viola e bianconeri (come nel caso dei dei vari Cuadrado, Neto e Bernardeschi solo per citarne alcuni).

Si sono già fatte avanti, oltre ai campioni d'Italia in carica, Napoli, Inter, Chelsea e Bayern Monaco.