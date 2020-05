Rolando Mandragora a fine stagione tornerà di proprietà della Juventus, come da accordi fra le due società. I bianconeri hanno infatti un diritto di ricompra, per 26 milioni, e lo eserciterà. A quel punto il destino di Mandragora verrà deciso: da una parte ci sono già molte trattate in cui è stato coinvolto come contropartita tecnica, soprattutto in quel che la Juventus sta conducendo per portare a Torino Federico Chiesa. La Fiorentina apprezza molto il calciatore e il suo stipendio è più in linea con i bilanci viola di quasi tutti i giocatori della rosa juventina. Ma si sta facendo largo l’ipotesi che Mandragora torni a Torino e giochi con la Juventus la prossima stagione. Lo riporta Tuttosport.