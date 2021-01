Tuttosport, Kouame-Duncan la Fiorentina li cede solo in prestito con obbligo. Il Torino sborserà 20 milioni?

Il Torino sta portando avanti una doppia trattativa. Quella con la Fiorentina che riguarda Kouame e Duncan, un attaccante e un centrocampista più di quantità che di qualità. Tutto è possibile, ma la strada non è facile, visto che i viola per i due giocatori che Prandelli non vede bene, hanno speso molti soldi. Quindi non sono intenzionati a darli in prestito se non c’è un obbligo di riscatto, il solo diritto non può bastare. E per portare a casa i due bisognerebbe investire venti milioni almeno. Lo riporta Tuttosport.

