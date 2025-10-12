12 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:55

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Tuttosport: “Kean aveva provato a restare in campo, questo fa ben sperare”

Rassegna Stampa

Tuttosport: “Kean aveva provato a restare in campo, questo fa ben sperare”

Redazione

12 Ottobre · 09:33

Aggiornamento: 12 Ottobre 2025 · 09:33

TAG:

FiorentinaItaliaKean

Condividi:

di

La gioia per Kean è durata solo una manciata di minuti

Sembrava tutto bello per Kean, come sempre quando indossa la maglia azzurra: giusto 5 minuti, poi dribbling a rientrare da sinistra e destro sul secondo palo per il sesto gol nelle ultime quattro partite in Nazionale, a spianare subito la strada in quel di Tallin. Sembrava. Invece la gioia per l’attaccante di Vercelli è durata poco, neanche una manciata di minuti. Stavolta non per colpa del risultato, ma di una distorsione alla caviglia.

Il fatto che sul momento abbia provato a restare in campo, salvo poi arrendersi e uscire al 15, fa sperare. Subito bendato con una fasciatura rigida, è rientrato negli spogliatoi: oggi effettuerà i primi esami strumentali, ma resta in dubbio la sua presenza nella sfida di martedì contro Israele (mancherà anche Bastoni, diffidato e ammonito) decisiva per andare ai playoff. Lo scrive Tuttosport

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio