Tuttosport: “Kean aveva provato a restare in campo, questo fa ben sperare”

Sembrava tutto bello per Kean, come sempre quando indossa la maglia azzurra: giusto 5 minuti, poi dribbling a rientrare da sinistra e destro sul secondo palo per il sesto gol nelle ultime quattro partite in Nazionale, a spianare subito la strada in quel di Tallin. Sembrava. Invece la gioia per l’attaccante di Vercelli è durata poco, neanche una manciata di minuti. Stavolta non per colpa del risultato, ma di una distorsione alla caviglia.

Il fatto che sul momento abbia provato a restare in campo, salvo poi arrendersi e uscire al 15, fa sperare. Subito bendato con una fasciatura rigida, è rientrato negli spogliatoi: oggi effettuerà i primi esami strumentali, ma resta in dubbio la sua presenza nella sfida di martedì contro Israele (mancherà anche Bastoni, diffidato e ammonito) decisiva per andare ai playoff. Lo scrive Tuttosport.