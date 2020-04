L’Inter considera Gaetano Castrovilli l’obiettivo numero uno per il centrocampo. Ovviamente sul ventitreenne viola c’è anche la Juventus. L’operazione però è decisamente difficile: perché Castrovilli ha un contratto con la Fiorentina fino al 2022. Fornirgli a Commisso altri pezzi utili al suo intento è l’unica strada percorribile per strappargli Castrovilli: la Juve conterebbe sulla carta Mandragora, l’Inter su Dalbert, già in prestito a Firenze, Gagliardini o, se il Cagliari non lo riscattasse Nainggolan. Lo riporta Tuttosport.