Secondo quanto riportato da Tuttosport, Ivan Juric non sta rinnovando il suo contratto con il Verona perché ha paura dello smantellamento della sua squadra. Dopo le cessioni di Amrabat e anche di Kumbulla, altri giocatori andranno via. Pessina è di proprietà dell’Atalanta, lo vuole anche la Fiorentina e anche Rahmani è sulla via della cessione. A questo si aggiunge che il tecnico è stato contattato dalla società viola, da qui il blocco di oggi trattativa per il rinnovo del contratto