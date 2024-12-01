Tuttosport: “Inter interessata a Comuzzo, partita che servirà anche per valutarlo. Sarà l’erede di Acerbi?”

Oaktree sta pensando a calciatori di prospettiva come Comuzzo

Pietro Comuzzo è il giovane talento viola al quale potrebbe essere interessata l'Inter. I nerazzurri avrebbero in mente prossimamente di regalare a Inzaghi l'erede di Acerbi. E, in tal senso, la gara di Firenze potrebbe essere un test importantissimo per valutare Pietro Comuzzo, 20 anni a febbraio, una delle grandi rivelazioni che ha proposto questo campionato. Il ragazzo ha un contratto lungo con la Fiorentina (fino al 2028) e il fatto che Spalletti lo abbia convocato in Nazionale non può che aumentare la sua valutazione, però il fondo Oaktree non pone preclusioni a investimenti, anche importanti, su giocatori di prospettiva e Comuzzo appartiene sicuramente a questa categoria. Lo scrive Tuttosport.

https://www.labaroviola.com/borja-valero-alla-fiorentina-sognare-non-costa-nulla-per-restare-lassu-serve-testa-ed-equilibrio/278987/