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Tuttosport: “Inter interessata a Comuzzo, partita che servirà anche per valutarlo. Sarà l’erede di Acerbi?”

Oaktree sta pensando a calciatori di prospettiva come Comuzzo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2024 09:47
Tuttosport: “Inter interessata a Comuzzo, partita che servirà anche per valutarlo. Sarà l’erede di Acerbi?” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Pietro Comuzzo è il giovane talento viola al quale potrebbe essere interessata l'Inter. I nerazzurri avrebbero in mente prossimamente di regalare a Inzaghi l'erede di Acerbi. E, in tal senso, la gara di Firenze potrebbe essere un test importantissimo per valutare Pietro Comuzzo, 20 anni a febbraio, una delle grandi rivelazioni che ha proposto questo campionato. Il ragazzo ha un contratto lungo con la Fiorentina (fino al 2028) e il fatto che Spalletti lo abbia convocato in Nazionale non può che aumentare la sua valutazione, però il fondo Oaktree non pone preclusioni a investimenti, anche importanti, su giocatori di prospettiva e Comuzzo appartiene sicuramente a questa categoria. Lo scrive Tuttosport.

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