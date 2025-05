Tuttosport: “Il rinnovo di Palladino può incidere sulla permanenza di Kean. Ma prima c’è il Betis”

Raffaele Palladino si prepara ad affrontare la sfida più importante della sua carriera da allenatore proprio nel giorno della sua 50ª presenza sulla panchina della Fiorentina. Un giorno speciale, reso ancora più sorprendente da una telefonata arrivata solo dopo pranzo: è stato il presidente Commisso, infatti, a comunicargli all’ultimo momento l’attivazione dell’opzione di rinnovo del contratto fino al 2027, poco prima della conferenza stampa prepartita contro il Betis.

Secondo Tuttosport, la conferma di Palladino potrebbe avere effetti anche sul futuro di Moise Kean, legato al tecnico da un ottimo rapporto personale. Ma ora tutta l’attenzione è rivolta al Betis: la Fiorentina vuole conquistare la finale di Conference League, emulando la grande impresa dell’Inter contro il Barcellona.

La squadra viola si affida ai gol dell’ex juventino Kean, alle parate di De Gea, alla vivacità di Dodô e alla determinazione di Mandragora, che ha già disputato – e perso – due finali di Conference. Il Franchi si prepara a diventare un catino viola, mentre in città cresce l’allerta per l’ordine pubblico, con i tifosi che già ieri sera si sono radunati per caricare la squadra con tutto il loro entusiasmo.