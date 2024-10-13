Tuttosport: “Idea Kouamé per il Torino. Se non rinnova la Fiorentina può cederlo a gennaio”

Kouamé ha un contratto in scadenza nel 2025 grazie ad un'opzione esercitata dalla Fiorentina

Visto il grave e lungo infortunio rimediato da Zapata nella partita contro l'Inter, il Torino e Vagnati sarebbero a lavoro per regalare, ormai a gennaio, a Vanoli un nuovo attaccante. In queste ore è spuntato anche il nome di Christian Kouamé, attaccante della Fiorentina e della nazionale ivoriana, con la quale ha vinto la Coppa d'Africa nel 2024. In viola gioca poco: 298 minuti e zero gol in questo campionato. Davanti a lui la concorrenza è folta e difficilmente in futuro troverà lo spazio che spera.

Oltretutto ha il contratto in scadenza nel 2025 grazie ad un'opzione che ha esercitato il club viola, altrimenti si sarebbe svincolato già nel giugno del 2024. Di conseguenza le opzioni della Fiorentina per non perderlo a parametro zero sono due: prolungare il rapporto oppure cederlo a gennaio per portare in cassa qualche milione. Ovvio che se decidesse di optare per la seconda soluzione si dovrà accontentare di una cifra diversa da quella che potrebbe chiedere se il giocatore fosse legato al club per più anni. Non ha le caratteristiche di Zapata, non è un vero centravanti, predilige giocare da esterno offensivo, ma in passato ha comunque ricoperto il ruolo di prima punta con discreti risultati. Potrebbe, dunque, diventare una soluzione per i granata, visto che Vanoli sa gestire al meglio i giocatori a disposizione, a costo di modificare il sistema di gioco della squadra con un tridente offensivo. Lo scrive Tuttosport.

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