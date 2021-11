Tuttosport, gli ottavi per la Juve valgono mezzo Vlahovic: pronto l’assalto già a gennaio

In questi tempi di crisi economica per le società calcistiche a causa della pandemia, 25 milioni che la Juve prenderebbe se centra la qualificazione agli ottavi, equivalgono a grossomodo la metà del cartellino di Vlahovic: un tesoretto per tentare l’affondo all’attaccante serbo già nel mercato di gennaio. Lo scrive Tuttosport.

