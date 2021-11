Juve-Fiorentina solo 762 biglietti: i tifosi della Curva Fiesole non ci saranno, una doccia fredda

La partita dell’anno ma senza la propria gente al seguito. La voce era nell’aria, le complicazioni per organizzare una trasferta all’Allianz Stadium erano note, come successo ad altre tifoserie di recente come la Roma, ma ieri è arrivata la decisione definitiva. Solo 762 biglietti. Un grosso peccato, una doccia fredda in un momento in cui il tifo stava tornando protagonista, trascinante come nelle ultime due vittorie interne o comunque presente. Lo scrive Repubblica.

