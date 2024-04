Tuttosport: “Firenze non vuole più Italiano. Torino farebbe i salti di gioia, per Cairo è l’ideale”

Il Torino vuole Vincenzo Italiano e più passano i giorni, più questa voce prende sempre più forza. Per Cairo l’allenatore della Fiorentina è il profilo perfetto per rilanciare la sua squadra dopo gli anni di Juric. Firenze è stanca dell’ex Spezia e lo accusa di non aver portato dei miglioramenti. Un po’ quello che i tifosi granata imputano a Ivan Juric. Per questo motivo Vincenzo Italianotroverebbe un ambiente pronto ad esaltarlo, ma soprattutto tanto entusiasmo.

Perché a Torino, farebbero i salti gioia nel vedere la propria squadra arrivare in semifinale di Coppa Italia o addirittura in finale, per non parlare poi di una competizione europea. Inoltre. Juric lascia una base tattica simile alle idee dell’attuale allenatore della Fiorentina, ma con una rosa nettamente più debole rispetto a quella del presidente Commisso. Ci sono già stati i primi contatti tra le parti, da capire adesso se Italiano è convinto della destinazione. Lo scrive Tuttosport.

