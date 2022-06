Tuttosport, Fiorentina pronta a blindare Igor: farà scattare l’opzione fino al 2025

Una difesa brasiliana per la Fiorentina? Mentre la società si prepara per fare scattare l’opzione fino al 2025 per Igor allontanando così le sirene attorno al proprio centrale, sta per essere definito l’arrivo dallo Shakhtar di Dodò e si monitora con sempre più attenzione la situazione del connazionale e compagno di squadra Marlon che in Italia ha già giocato, con il Sassuolo. Lo scrive Tuttosport.

