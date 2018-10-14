Tuttosport, Fiorentina e Juventus si sfidano per prendere Parigini del Torino, talento classe 96

Tra i vari calciatori tenuti d'occhio dalla Fiorentina c'è anche Vittorio Parigini del Torino. Come riportato da Tuttosport, l'esterno offensivo classe '96 sta facendo bene in granata e in Nazionale,...

A cura di Redazione Labaroviola 14 ottobre 2018 12:52

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