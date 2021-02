Tuttosport, Fiorentina al bivio, Vlahovic è pronto a colpire, ha un buon feeling contro la Sampdoria

Proprio un anno fa, il 16 febbraio 2020 la Fiorentina vinceva in casa Samp con 5 reti, due a firma Dusan Vlahovic che tra gli applausi dei suoi tifosi si ritrovò in mezzo pure a un bel po’ di critiche. Il motivo? L’esultanza per festeggiare i gol. Il clima si infiammò tanto che Castrovilli raccontò di aver suggerito al compagno a non battere il secondo rigore. E comunque con la Samp sembra avere un feeling particolare. Lo riporta Tuttosport.

LEGGI ANCHE, ITALIANO: “PRANDELLI? HO IMPARATO ANCHE DA LUI. IACHINI? TRASMETTE UNA PASSIONE STRARIPANTE PER QUESTO MESTIERE”