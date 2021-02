Italiano: “Prandelli? Ho imparato anche da lui. Iachini? Trasmette una passione straripante per questo mestiere”

“Da chi ho imparato come si fa l’allenatore? Da Prandelli – ha detto Vincenzo Italiano al Corriere dello Sport -, Malesani, Del Neri. Da ciascuno ho appreso qualcosa, la gestione dei calciatori, le strategie, l’organizzazione, le tecniche di motivazione. Non saprei dire che mi ha insegnato cosa, esattamente. tranne nel caso di Iachini. Mi piace nominarlo perchè ti trasmette una passione straripante per questo mestiere. E’ innamoratissimo del campo e quando qualcuno ti lascia un’eredità simile non puoi che trasmetterla ai tuoi giocatori quando ne hai l’occasione”.

