Il dubbio c’è, se la Sampdoria non fosse salva non avrebbe giocato una partita così folgorante, in ogni caso ieri i blucerchiati hanno annichilito la Fiorentina. La testa e la serenità hanno fatto la differenza. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, BIRAGHI: “ABBIAMO SBAGLIATO TUTTO: FALLITO IL PRIMO MATCH PER L’EUROPA. CON LA JUVENTUS CI GIOCHIAMO TUTTO”