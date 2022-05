Biraghi: “Abbiamo sbagliato tutto: fallito il primo match per l’Europa. Con la Juventus ci giochiamo tutto”

Capitan Cristiano Biraghi è intervenuto ai microfoni del canale media ufficiale della Fiorentina per commentare la brutta sconfitta dei viola contro la Sampdoria. Ecco le sue parole: “Abbiamo sbagliato il primo match point per l’Europa, è un peccato ma ci giochiamo tutto domenica. Nella ripresa vi siete scoperti per provare a riaprirla? C’è poco da parlare, abbiamo sbagliato sotto tutti i punti di vista. Non ci voleva, la Samp ha fatto meglio di noi. L’ultima al Franchi contro la Juventus, che significato ha? Siamo contenti di giocare l’ultima in casa, perché sappiamo che il Franchi ci dà qualcosa in più”.

