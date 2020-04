Chiesa è uno dei pupilli di Paratici, in più è anche italiano. La scorsa estate però la Juventus ha capito che non sarà semplice strapparlo alla Fiorentina. I bianconeri infatti stanno valutando delle alternative, in primis Fernan Torres del Valencia, fra un anno si svincolerà e quindi il costo del suo cartellino non è così alto. Lo riporta Tuttosport.