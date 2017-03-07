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TuttoSport: derby Inter-Juve per Bernardeschi. La Fiorentina punta al rinnovo...

Sarà guerra per Bernardeschi. Ma la Fiorentina punta al rinnovo.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 marzo 2017 11:19
TuttoSport: derby Inter-Juve per Bernardeschi. La Fiorentina punta al rinnovo... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Sulle pagine odierne di TuttoSport viene riportato l'interesse di Juventus ed Inter per Federico Bernardeschi. Il prezzo attualmente è fissato a 50 milioni. Con le due compagini disposte a fare follie per il talento di Carrara. Il costo del cartellino è attualmente alto e vuole essere ancor più blindato dalla Fiorentina che cerca il rinnovo contrattuale e dunque non sarà facile strappare il gioiello di casa viola a Firenze e alla Fiorentina.

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