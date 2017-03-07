TuttoSport: derby Inter-Juve per Bernardeschi. La Fiorentina punta al rinnovo...

Sarà guerra per Bernardeschi. Ma la Fiorentina punta al rinnovo.

Sulle pagine odierne di TuttoSport viene riportato l'interesse di Juventus ed Inter per Federico Bernardeschi. Il prezzo attualmente è fissato a 50 milioni. Con le due compagini disposte a fare follie per il talento di Carrara. Il costo del cartellino è attualmente alto e vuole essere ancor più blindato dalla Fiorentina che cerca il rinnovo contrattuale e dunque non sarà facile strappare il gioiello di casa viola a Firenze e alla Fiorentina.