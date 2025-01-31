Tuttosport: "Comuzzo ha l'accordo con il Napoli, a 40 milioni si chiude. ADL pronto a contattare Commisso"

Il Napoli ha già l'accordo contrattuale con il giocatore

Il Napoli ha già l'accordo contrattuale con Pietro Comuzzo e aspetta ora di chiudere l'operazione con la Fiorentina. L'agente del difensore, Michelangelo Minieri, abbia incontrato ieri sera i dirigenti viola per discutere della nuova offerta dei partenopei. La squadra mercato di De Laurentiis ha offerto alla Fiorentina 35 milioni, bonus compresi, ma per Rocco Commisso bisogna arrivare a 40 per chiudere l'affare.

Intanto però Comuzzo ha trovato l'intesa col Napoli sul piano del contratto. Il classe 2005 passerà dai 500mila euro attualmente percepiti a Firenze a un milione più bonus, con un accordo nero su bianco che andrà fino al 2029. A far velocizzare i tempi dell'operazione potrebbe ora essere De Laurentiis, pronto a intervenire direttamente contattando Commisso. Lo scrive Tuttosport.

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