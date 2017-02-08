Tuttosport vede il complotto: Roma show, la Fiorentina si scansa

"Roma show, ma la Fiorentina sembra scansarsi": è quanto scrivono oggi su Tuttosport, dopo la disfatta dell'Olimpico, che ha visto la viola cedere per 4-0 alla Roma di Spalletti. Il riferimento, nemme...

"Roma show, ma la Fiorentina sembra scansarsi": è quanto scrivono oggi su Tuttosport, dopo la disfatta dell'Olimpico, che ha visto la viola cedere per 4-0 alla Roma di Spalletti. Il riferimento, nemmeno troppo velato, è all'accusa mossa da tempo alla Juventus da coloro i quali sostengono che gli avversari della vecchia signora si scansino in campo.