Tuttosport, Commisso per ora dice no a Ibrahimovic e Balotelli. La priorità in questo momento...
Secondo quanto riporta Tuttosport, ieri Rocco Commisso ha ribadito ieri che i nomi di Balotelli e Ibrahimovic non sono stati trattati nella riunione alla quale hanno preso parte anche Antognoni, Monte...
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2019 13:21
Secondo quanto riporta Tuttosport, ieri Rocco Commisso ha ribadito ieri che i nomi di Balotelli e Ibrahimovic non sono stati trattati nella riunione alla quale hanno preso parte anche Antognoni, Montella e Pradè. Il patron viola per ora non vuole Balotelli, priorità in questo momento a convincere Federico Chiesa a restare a Firenze, nonostante le ricche offerte che stanno arrivando per il gioiello viola.