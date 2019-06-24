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Tuttosport, Commisso per ora dice no a Ibrahimovic e Balotelli. La priorità in questo momento...

Secondo quanto riporta Tuttosport, ieri Rocco Commisso ha ribadito ieri che i nomi di Balotelli e Ibrahimovic non sono stati trattati nella riunione alla quale hanno preso parte anche Antognoni, Monte...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2019 13:21
Tuttosport, Commisso per ora dice no a Ibrahimovic e Balotelli. La priorità in questo momento... - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riporta Tuttosport, ieri Rocco Commisso ha ribadito ieri che i nomi di Balotelli e Ibrahimovic non sono stati trattati nella riunione alla quale hanno preso parte anche Antognoni, Montella e Pradè. Il patron viola per ora non vuole Balotelli, priorità in questo momento a convincere Federico Chiesa a restare a Firenze, nonostante le ricche offerte che stanno arrivando per il gioiello viola.

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