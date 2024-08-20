Tuttosport: "Commisso fa filtrare che Nico non è in vendita e la Fiorentina non ha bisogno di cedere"

Nico Gonzalez, naturalmente, al centro dei quotidiani confronti fra Rocco Commisso, dagli Stati Uniti, e i dirigenti della Fiorentina al Viola Park. L'argentino è figura al centro del mercato viola, a...

Nico Gonzalez, naturalmente, al centro dei quotidiani confronti fra Rocco Commisso, dagli Stati Uniti, e i dirigenti della Fiorentina al Viola Park. L'argentino è figura al centro del mercato viola, anche se per ora di oﬀerte concrete non ne sono arrivate e comunque, assicurano a Firenze, forti del rinnovato interesse dell’Atalanta che rischia di perdere Lookman, per essere prese in considerazione dovranno essere più vicine ai 40 che ai 30 milioni. Nel frattempo, il patron viola appare ancorato sulle sue posizioni: Gonzalez non

è in vendita, nonostante la volontà espressa dall'attaccante al club e al tecnico Palladino. “Non siamo con l’acqua alla gola, non abbiamo bisogno di vendere per forza”, il messaggio fatto filtrare dalla sede. Il giocatore, in più, ha un contratto lungo (2028) e sottoscritto solo un anno .L’esterno argentino, intanto, fresco di chiamata del ct Scaloni per i prossimi impegni in Nazionale, continua ad allenarsi con i compagni: se dopo l'esclusione di sabato scorso con il Parma verrà convocato o no per il playoﬀ di Conference

League, giovedì al Franchi contro la Puskas Akademia, sarà una decisione unicamente di Palladino come ogni altra scelta tecnica. Lo scrive Tuttosport

FIORENTINA SU SMALLING

https://www.labaroviola.com/gazzetta-in-difesa-idea-smalling-per-la-fiorentina-ostacolo-ingaggio-da-circa-4-milioni/264700/