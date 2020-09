Tuttosport, Chiesa è il preferito di Pirlo. La Juventus studia la giusta formula. La Fiorentina però…

Chiesa, non ha mai nascosto di essere fortemente intrigato dalla prospettiva di giocare in una squadra che abbia maggiori ambizioni, con tutto il rispetto per la Fiorentina. La Juventus punta il gioiello dei toscani almeno da un paio d’anni e mai come ora Rocco Commisso non se la sente di blindare il ragazzo dopo averlo “incatenato” al Franchi nell’estate 2019. Il patron sente che probabilmente il momento giusto per separarsi non è lontano. Il fantasista ha un contratto fino al 2022, se resta deve rinnovare con la Viola per evitare introiti ridotti al minimo, altrimenti la partenza immediata sarà una soluzione inevitabile.

A titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto, la pista preferita dai bianconeri: la Fiorentina chiede non meno di 50-60 milioni. Chiesa è il preferito di Andrea Pirlo anche perchè il tecnico ritiene di essere apposto sulla sinistra mente a destra l’innesto dei viola apporterebbe maggiore freschezza. Lo riporta Tuttosport.

