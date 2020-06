La Juve cercherà un numero 9, Paratici vuole un centravanti titolare per la prossima stagione e le priorità sono Milik e Jimenez. Chiesa? Commisso vuole 70 milioni e niente contropartite, con esse la trattativa non inizierebbe. Un’offerta del genere difficilmente potrà arrivare anche dall’estero, Chiesa vorrebbe restare in Italia. Se non rinnoverà il suo contratto però la Fiorentina potrebbe anche rivedere la cifra. Commisso non abbasserà comunque a breve le pretese. Lo riporta Tuttosport.