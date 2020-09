Tuttosport, Chiesa, la Juve ci proverà con un prestito oneroso o con contropartite ma la Fiorentina…

La Juventus continua a ragionare anche su Federico Chiesa, già a un passo l’estate scorsa prima del cambio di proprietà della Fiorentina che di fatto mandò in fumo un affare praticamente chiuso. Adesso il patron Rocco Commisso è disposto a vendere Chiesa ma non a svenderlo. I viola valutano il 22enne di Genova non meno di 40-50 milioni. La Juventus ha soltanto una possibilità per tentare l’assalto: un’operazione creativa che preveda un prestito oneroso o l’inserimento di alcune contropartite. Soluzione al momento poco gradita alla Fiorentina che tramite intermediari ha incassato anche l’interesse del Milan per il figlio d’arte. Lo riporta Tuttosport.

PEDULLÀ, TORREIRA, L’ARSENAL APRE ALLA SUA CESSIONE. TORINO IN PRESSING MA LA FIORENTINA…