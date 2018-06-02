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Tuttosport celebra Chiesa in prima pagina: "È il futuro della Nazionale, migliore in campo ieri"

Tuttosport dedica la prima pagina a Federico Chiesa ieri migliore in campo, sarà sicuramente un punto fermo di questa Nazionale. L'esterno viola ha grinta, infilza le difese avversarie e porta avanti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 giugno 2018 11:43
Tuttosport celebra Chiesa in prima pagina: "È il futuro della Nazionale, migliore in campo ieri" -
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Tuttosport dedica la prima pagina a Federico Chiesa ieri migliore in campo, sarà sicuramente un punto fermo di questa Nazionale. L'esterno viola ha grinta, infilza le difese avversarie e porta avanti la squadra da vero leader. Viene elegiato così il talento classe 97 della Fiorentina, ecco la prima pagina del quotidiano.

Tuttosport celebra Chiesa in prima pagina: "È il futuro della Nazionale, migliore in campo ieri"

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