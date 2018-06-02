Tuttosport celebra Chiesa in prima pagina: "È il futuro della Nazionale, migliore in campo ieri"

Tuttosport dedica la prima pagina a Federico Chiesa ieri migliore in campo, sarà sicuramente un punto fermo di questa Nazionale. L'esterno viola ha grinta, infilza le difese avversarie e porta avanti...

A cura di Redazione Labaroviola 02 giugno 2018 11:43

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